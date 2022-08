Calciomercato Milan – Il Chelsea ufficializza Chukwuemeka: i dettagli

Carney Chukwuemeka , da questa mattina, è ufficialmente un nuovo centrocampista del Chelsea . Il talento inglese (ma nato in Austria), classe 2003 , ha lasciato l' Aston Villa , club in cui è cresciuto e con il quale sarebbe stato sotto contratto soltanto fino al 30 giugno 2023 .

I 'Villans', questo dicono i 'rumors' di calciomercato , hanno acconsentito a cedere Chukwuemeka ai 'Blues' per una somma di 20 milioni di sterline, pari a circa 24 milioni di euro. Il Milan , che pure si era interessato al calciatore, non sarebbe arrivato ad offrire tanto.

"È stato tutto piuttosto frenetico - ha detto Chukwuemeka ai canali ufficiali dei 'Blues' -. Ma negli ultimi giorni non sono riuscito a togliermi il Chelsea dalla testa. Quindi sono felice e sollevato che sia andato tutto a buon fine. Sono così eccitato che non vedo l'ora di scendere in campo, incontrare tutti i miei nuovi compagni e provare a vincere partite e trofei con il Chelsea". Milan, ecco chi può arrivare in mediana. Le ultime news di mercato >>>