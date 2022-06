Calciomercato Milan – Al Chelsea arriva Raphinha: si libera Ziyech?

Come riporta David Ornstein, giornalista del The Athletic, il Chelsea sta infatti chiudendo per Raphinha del Leeds United. L'acquisizione dell'ala destra brasiliana può giocare a favore del Milan, in quanto Hakim Ziyech, obiettivo rossonero, gioca nella medesima posizione. I blues spenderanno circa 55 milioni di sterline per battere la concorrenza di Arsenal e Barcellona; di conseguenza a ciò, è difficile pensare che i londinesi possano mantenere anche Ziyech nella rosa della prossima stagione.