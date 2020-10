Calciomercato Milan – Chelsea, non convocato Rudiger per la gara di oggi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Con Nastasic definitivamente tramontato, e con Tomiyasu che difficilmente vestirà la maglia rossonera (c’è ampia distanza tra Milan e Fiorentina), prendono quota i nomi di Antonio Rudiger del Chelsea, Nacho Fernandez del Real Madrid e German Pezzella della Fiorentina.

A tal proposito, il difensore non è stato convocato da Lampard per la partita del Chelsea contro il Crystal Palace, in programma quest’oggi alle 13:30. Chiaro segnale del club, che sta cercherà di cedere Rudiger entro la fine del mercato. Il Milan è alla finestra, in attesa di eventuali sviluppi.

