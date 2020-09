Calciomercato Milan – Chelsea, niente Donnarumma. Il nuovo portiere

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Chelsea, niente Donnarumma. Negli ultimi mesi l’estremo difensore del Milan era stato accostato agli inglesi, che però hanno fatto scelte diverse.

Il club di Roman Abramovic, infatti, ha annunciato l’acquisto del portiere Edouard Mendy, proveniente dal Rennes: “Sono entusiasta di unirmi al Chelsea – dice il giocatore -, È un sogno per me far parte di questa squadra e lavorare con Frank Lampard e tutto il suo staff tecnico. Non vedo l’ora di incontrare i miei compagni di squadra e di iniziare”.

