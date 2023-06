Calciomercato Milan – Il Chelsea spinge per Lukaku in Arabia

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Chelsea starebbe spingendo per la cessione di Romelu Lukaku, obiettivo del Milan, in Arabia

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Chelsea starebbe spingendo per la cessione di Romelu Lukaku in Arabia. Si parla, infatti, di un'offerta molto importante arrivata al club londinese che, però, si scontra con la volontà dell'attaccante belga. Lukaku, rincasato a Londra dopo il prestito annuale all'Inter, vorrebbe proprio tornare in nerazzurro.