Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Il Chelsea su Gabriel Jesus”

Il Chelsea pensa a Gabriel Jesus per rimpiazzare Lukaku, destinato all'Inter. Sul brasiliano del Manchester City c'è anche il Milan

Il Chelsea pensa a Gabriel Jesus per rimpiazzare Romelu Lukaku, destinato al ritorno all'Inter in questa sessione di calciomercato. A riportarlo è il quotidiano londinese 'Evening Standard'. Sul brasiliano del Manchester City c'è anche l'interessamento del Milan, ma la cifra richiesta dagli inglesi è considerata troppo alta dai rossoneri: 50 milioni di euro.