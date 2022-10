Calciomercato Milan – Si è parlato con il Chelsea per due giocatori | News

Chelsea-Milan , una partita che è finita male in campo per i rossoneri ma che è continuata anche dopo il triplice fischio. I due club, i quali hanno un ottimo rapporto come testimoniano anche alcuni affari nelle ultime finestre di mercato, al termine del match si sono confrontati e hanno discusso di mercato. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', il Milan sarebbe interessato a due calciatori che non stanno trovando grande spazio nella squadra allenata da Potter .

Si tratta di Hakim Ziyech e Armando Broja. Il primo, non è un mistero, è stato a lungo cercato in estate dai rossoneri, anche se alla fine il suo trasferimento alla corte di Pioli non si è concretizzato perché non si è arrivati ad un accordo sulla formula. Broja, invece, è un giovane attaccante, ma la concorrenza nel reparto avanzato dei 'blues' è notevole. Chalobah, invece, non è più una pista percorribile: il giocatore piaceva in estate, ma il Milan ha poi deciso di puntare su Thiaw. Vedremo, dunque, se si concretizzerà questo doppio affare nei prossimi mesi. Milan, le top news di oggi: Theo in gruppo. Stadio, nuova idea.