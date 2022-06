Calciomercato Milan – Tutto su De Ketelaere: la richiesta del Bruges

Charles De Ketelaere è l'obiettivo numero uno del Milan per il calciomercato estivo per quanto concerne il ruolo di trequartista. Il punto

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del del Milan, si è soffermato su Charles De Ketelaere, classe 2001, fantasista del Bruges che piace da morire in casa rossonera. Il Diavolo, nel ruolo di trequartista, ha già Brahim Díaz, che però non ha convinto nella prima stagione e Yacine Adli, il quale rientra dal prestito al Bordeaux ma che è tutto da scoprire.

Calciomercato Milan, De Ketelaere il perfetto 'numero 10'

De Ketelaere è uno dei migliori talenti in giro per l'Europa e il Milan ha iniziato ad aver contatti concreti con il suo entourage. Di offerte concrete, anche per via dello stallo creatosi nelle ultime settimane, non ne ha fatte. Ma da tempo il Diavolo è sulle tracce del numero 90 del club campione del Belgio in carica.

In molti, ha evidenziato il quotidiano torinese, vedono in De Ketelaere il tassello giusto da inserire alle spalle della prima punta nel 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli. In quella zona di campo serve un innesto di qualità. Anche costoso, ma che rientri nei 'parametri ideologici' del Milan, che preferisce investire su un giovane forte e futuribile rispetto ad un campione già affermato.

Il Leeds United e il Leicester City hanno già fatto sondaggi con l'entourage di De Ketelaere, ma quelle destinazioni non hanno scaldato tanto il giocatore. Il quale, invece, ammicca al Milan. L'ostacolo? La richiesta del Bruges. I belgi, per privarsi del loro gioiello, chiedono 40 milioni di euro (trattabili). Milan, le top news di oggi: fatta per i rinnovi di Maldini e Massara. Sanches si allontana.