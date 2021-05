Calciomercato Milan – Champions presa: ora si pensa a rinnovi e riscatti

Le ultime news sul calciomercato del Milan: terminata la stagione in Champions League, per i rossoneri si apre un periodo altrettanto caldo

Daniele Triolo

Ottenuta la qualificazione in Champions League, per la dirigenza del Milan, ora, è tempo di pensare al calciomercato. In particolare, Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara sono attesi da un periodo molto 'caldo'. La partita più lunga sarà quella dei rinnovi di contratto di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu.

Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola. L'offerta del Milan per Donnarumma è quella di un contratto da 8 milioni di euro l'anno. Il Milan non alzerà la propria proposta. Anche in virtù del fatto che il ragazzo vorrebbe rimanere a giocare la Champions in maglia rossonera nella stagione 2021-2022.

Qualora, però, non si arrivasse ad un accordo economico con Mino Raiola, agente del numero 99, il Diavolo non si farebbe cogliere impreparato. Nel caso in cui andasse via Donnarumma, il colpo di calciomercato del Milan in porta sarebbe Mike Maignan, classe 1995, francese del Lille che ieri ha vinto la Ligue 1.

Diverso il discorso per Calhanoglu. Il turco ha chiesto al Milan un contratto da 5 milioni di euro l'anno; i rossoneri gli offrono di meno. In mano il numero 10 ha una proposta pazzesca dell'Al-Duhail (Qatar) da 32 milioni di euro complessivi per tre anni, tra bonus alla firma di 8 milioni e triennale da 8 milioni di euro netti a stagione.

Nei prossimi giorni il suo entourage incontrerà il club qatariota: vedremo quali decisioni verranno prese. Attenzione, però, perché il Milan dovrà proseguire il suo calciomercato estivo rinnovando i contratti di Franck Kessié, Davide Calabria ed Alessio Romagnoli, tutti in scadenza il 30 giugno 2022.

Ci saranno, poi, i discorsi legati alla permanenza di alcuni giocatori in prestito: il primo è Fikayo Tomori, che il Diavolo vuole riscattare a titolo definitivo dal Chelsea. Poi anche Soualiho Meite (prestito con diritto), Diogo Dalot e Brahim Díaz (prestito secco): per il loro il futuro è maggiormente incerto. Gigio, Calha e Brahim: qui le ultime sul mercato del Milan >>>