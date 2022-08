Calciomercato Milan – Chalobah, sorpasso sull’Inter: tutti i dettagli

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermata su Trevoh Chalobah , classe 1999 , difensore centrale inglese originario della Sierra Leone, divenuto uno degli obiettivi più 'caldi' del Diavolo per rinforzare la propria retroguardia.

Chalobah è di proprietà del Chelsea, ma con i 'Blues' non trova spazio ed è in cerca di una nuova sistemazione. Può giocare nella difesa a tre e in quella a quattro. È un profilo da Milan. Secondo la 'rosea', nelle ultime ore i sondaggi effettuati con il Chelsea si sono trasformati in un dialogo vero e proprio per portare Chalobah al Milan in questo rush finale del calciomercato estivo.