Calciomercato Milan – Cessione Rodríguez: cifre ed impatto a bilancio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dopo il prestito al PSV Eindhoven e il mancato riscatto, Ricardo Rodríguez ha fatto ritorno al Milan.

Il destino del terzino svizzero è però lontano dai colori rossoneri, alla luce del contratto in scadenza tra un anno (30 giugno 2021) e dell’intenzione del calciatore di giocare per non perdere i prossimi Europei.

Il giusto compromesso potrebbe essere la cessione al Torino di Marco Giampaolo, società seriamente interessata al ragazzo. In queste ore i granata stanno cercando l’accordo con il Milan, ma c’è ancora da limare una piccola distanza.

Per cedere Ricardo Rodríguez al Torino, infatti, il Milan non vorrebbe allontanarsi molto dal valore netto del calciatore, che al 30 agosto prossimo sarà iscritto a bilancio per una cifra pari a € 2.956.195.

La società rossonera vuole evitare la minusvalenza e per questo chiede al club di Urbano Cairo una cifra compresa tra i 3 e i 3,5 milioni di euro. Il club granata è al momento fermo a 2-2,5. La sensazione è che la distanza verrà colmata e l’affare si farà, considerata la volontà di tutte le parti in causa.

La cessione di Ricardo Rodríguez garantirebbe alle casse del Diavolo un cospicuo risparmio. Considerata la somma di ammortamento annuo (€ 2.956.195 alla data del 30 agosto) e lo stipendio lordo restante (€ 2.625.000), il Milan risparmierebbe da un suo addio qualcosa come € 5.581.195.

Più, naturalmente, l’incasso che il club realizzerebbe dalla cessione del suo cartellino, per un totale certamente superiore agli 8,5 milioni di euro. Una cifra complessiva importante, che i rossoneri potrebbero reinvestire su un giovane talento da valorizzare alle spalle di Theo Hernández. POSSIAMO PERÒ GIÀ ESCLUDERE UN NOME DAL NOVERO DEI CANDIDATI >>>