Calciomercato Milan – Cessione Reina? Cifre ed impatto a bilancio

CALCIOMERCATO MILAN – In prestito secco all’Aston Villa, a fine stagione Pepe Reina tornerà molto probabilmente al Milan. Si tratterà però di un ritorno solo temporaneo, con il portiere spagnolo determinato a trovare una nuova porta da difendere con continuità.

È questa anche l’intenzione del Milan, che nella scorsa sessione invernale ha dato il via libera alla partenza del portiere proprio per gli improponibili costi che la sua permanenza avrebbe comportato sul bilancio rossonero. Nel prossimo giugno Reina avrà un valore netto di € 1.000.000, ma da questo punto di vista il Milan è pronto anche ad una leggerissima minusvalenza pur di liberarsi del costo che l’estremo difensore ha sul bilancio per il suo lauto ingaggio.

Nella stagione 2020-2021, Reina peserebbe a bilancio per una cifra pari a € 6.250.000 (€ 1.000.000 di ammortamento e il resto di stipendio lordo). Troppi, eccessivamente troppi per un secondo portiere. Ragion per cui il Milan attende con ansia di definire la situazione legata al portiere spagnolo, con il quale il matrimonio di due estati fa – molto semplicemente – non ha affatto funzionato.