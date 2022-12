Calciomercato Milan – Cessione Rebic? Cifre e impatto a bilancio

Ante Rebic, arrivato al Milan nel calciomercato estivo 2019, potrebbe andare via a gennaio. Facciamo due conti sulla sua partenza!

Daniele Triolo

Ante Rebic, attaccante croato, è arrivato al Milan nel calciomercato estivo 2019, inizialmente con la formula del prestito dall'Eintracht Francoforte. Dodici mesi dopo, nel settembre 2020, è stato riscattato a titolo definitivo per € 6.700.000, così come evidenziato nei documenti ufficiali di bilancio del club rossonero.

Calciomercato Milan: cosa succede in caso di partenza di Rebic — Dopo due stagioni (2019-2021) in cui Rebic è stato fondamentale per il Milan in particolar modo nel girone di ritorno, laddove ha segnato la gran parte delle sue reti in Serie A con la maglia rossonera, negli ultimi 18 mesi è diventato più che altro una riserva di lusso. Tanti infortuni, poche partite da titolare, gol con il lanternino. Non è stato, per esempio, un fattore neanche nell'anno del 19° Scudetto del Diavolo.

Motivo per cui, dunque, i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara, nel caso arrivasse un'offerta per Rebic (che ha estimatori in Premier League e in Bundesliga), potrebbero lasciar partire il classe 1993, già visto in Italia con le maglie di Fiorentina e Hellas Verona, già nella sessione invernale di calciomercato.

I calcoli sull'eventuale cessione del croato a gennaio — Sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2025, al 1° gennaio 2023 il cartellino di Rebic vale, nel bilancio del Milan, esattamente € 3.350.000. Accettando a gennaio un'offerta, dunque, pari a questa cifra il Diavolo, in caso di una cessione del senegalese, non ci rimetterebbe neanche un euro. Nel caso in cui, invece, logicamente, Rebic partisse per un'offerta superiore a quella cifra, i rossoneri iscriverebbero una plusvalenza in bilancio.

Ma quanto costa, in totale, Rebic nel bilancio del Milan? Per la stagione in corso, ancora € 2.965.000. Cifra data dai sei mesi residui della quota di ammortamento annuale del cartellino in bilancio (€ 670.000) più i sei mesi residui dello stipendio lordo annuale (€ 2.295.000 sui € 4.590.000 complessivi).

Vendendo, quindi, Rebic a gennaio, ipoteticamente per una cifra pari al valore del suo cartellino, il Milan risparmierebbe, nel bilancio 2023, esattamente € 2.965.000 e incasserebbe € 3.350.000. Per un guadagno complessivo sul giocatore di € 6.315.000. Cifra che aumenterebbe nel caso in cui il Diavolo realizzasse, invece, una plusvalenza - anche piccola - sul valore del cartellino.

Vi è anche un'altra possibilità. Ovvero che il Milan decida di cedere Rebic nel calciomercato invernale 2023 ad una cifra più bassa rispetto alla quota di ammortamento semestrale del cartellino del giocatore. Così fosse, i rossoneri registrerebbero una minusvalenza sul costo del cartellino. Ma, visto l'ampio margine sul guadagno complessivo in caso di una sua partenza, in bilancio il segno sull'operazione resterebbe in positivo.