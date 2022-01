Calciomercato Milan – Cessione necessaria: via con lo sconto

Problemi economici e cessione necessaria, probabilmente a prezzo più basso, che svolta il calciomercato del Milan: ecco le ultime.

Inizialmente il calciomercato del Milan sarebbe dovuto essere fatto di occasioni ed eventuali possibilità. L'infortunio di Simon Kjaer, danese classe 1989 che ha concluso anzitempo la stagione, ha però cambiato i piani. Ora il Milan deve intervenire necessariamente in difesa e in cima alla lista dei desideri c'è un solo nome, molto chiaro. Finora è parso difficilissimo arrivarci, ma le cose potrebbero essere clamorosamente cambiate.

Ovviamente stiamo parlando di Sven Botman, olandese classe 2000 del LOSC, un giocatore giovane, ma già pronto. Perché bisogna trovare qualcuno che sia pronto subito e che abbia doti anche di carisma e carattere. Botman garantisce qualità nell'immediato e soprattutto in prospettiva futura. Insomma, un vero affare. Il costo di 30 milioni però, come scritto in precedenza, ha frenato tutto finora.