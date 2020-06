Calciomercato Milan – Cessione Musacchio? Cifre ed impatto a bilancio

CALCIOMERCATO MILAN – Ad un anno dalla scadenza di contratto, complice il poco spazio trovato in questa stagione, Mateo Musacchio pare destinato ad abbandonare il Milan. Radio mercato dà il difensore argentino vicino al Valencia, pronto ad offrire una discreta cifra al Diavolo per assicurarsi un difensore che in Liga tanto bene aveva fatto ai tempi del Villarreal, club dal quale fu prelevato dall’allora direttore sportivo Massimiliano Mirabelli nella famosa estate del 2017.

Bilancio alla mano, per evitare una minusvalenza il Milan dovrebbe piazzare Musacchio ad una cifra pari o superiore a € 4.429.883, cioè vale a dire quella del valore netto a bilancio che il numero 22 argentino avrà al prossimo 30 giugno. Da questo punto di vista filtra ottimismo, visto che il Valencia è pronto ad offrire 5 milioni.

Dall'addio del centrale difensivo il club rossonero si libererebbe di un costo a bilancio piuttosto elevato, pari a € 7.929.883 (quota di ammortamento annuo di € 4.429.883 e stipendio lordo di € 3.500.000). Una cifra abbastanza corposa che il club rossonero potrebbe reinvestire per un altro centrale difensivo, magari proprio Simon Kjaer, che tanto bene sta facendo in questi primi mesi da calciatore rossonero.