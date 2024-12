L'annata rossonera non è andata nel migliore dei modi e alcuni dei giocatori di Paulo Fonseca non hanno riproposto le ottime prestazioni della scorsa stagione. Fra questi vi è certamente Ruben Loftus-Cheek , centrocampista che, fra infortuni e scelte tecniche, sta performando al di sotto delle sue possibilità.

Solo 20 presenze e un solo assist, fra campionato, Champions League e Coppa Italia, con la maglia del Diavolo in questa stagione per lui. Che a gennaio la sua strada possa dividersi da quella del Milan? Non lo sappiamo ancora, ma possiamo ipotizzare l'impatto, a bilancio, che potrebbe avere la sua cessione.