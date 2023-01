Calciomercato Milan – Cessione Leao? Cifre e impatto a bilancio

Rafael Leao, arrivato al Milan nel calciomercato estivo 2019, potrebbe andare via a gennaio. Facciamo due conti sulla sua partenza!

Daniele Triolo

Rafael Leao, attaccante portoghese, è arrivato al Milan nel calciomercato estivo 2019, proveniente dal Lille, per € 29.544.013 (cifra comprensiva del cartellino di Tiago Djaló, intorno ai 5 milioni di euro), così come evidenziato nei documenti ufficiali di bilancio del club rossonero.

Calciomercato Milan: cosa succede in caso di partenza di Leao — Con il Milan di mister Stefano Pioli, quindi, Leao si è imposto cammin facendo. Dopo due stagioni (2019-2021) di apprendistato, dove ha fatto vedere colpi di classe in mezzo a troppe pause, il lusitano è esploso definitivamente nell'annata 2021-2022, quella conclusasi con la vittoria del 19° Scudetto rossonero.

Leao, infatti, ha segnato 14 gol e fornito 12 assist in 42 partite disputate tra Serie A (34), Champions League (4) e Coppa Italia (4), per un totale di 3.201' sul terreno di gioco. Ancora meglio, dati alla mano, ha fatto in proporzione nella parte di questa stagione, con 7 gol e 9 assist in 20 partite complessive, per un totale di 1.481' in campo.

Allora perché mai il Diavolo dovrebbe privarsi di uno dei suoi giocatori migliori? Perché tra 18 mesi scadrà il suo contratto e, in mancanza di un accordo per il prolungamento dello stesso (ma le parti stanno parlando) il Milan potrebbe anche decidere di privarsi di lui (magari in estate, più che in inverno) nel caso ricevesse una maxi-offerta da uno dei tanti club interessati.

I calcoli sull'eventuale cessione del portoghese a gennaio — Sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2024, al 1° gennaio 2023 il cartellino di Leao vale, nel bilancio del Milan, esattamente € 8.863.203,9. Accettando a gennaio un'offerta, dunque, pari a questa cifra il Diavolo, in caso di una cessione del senegalese, non ci rimetterebbe neanche un euro. Nel caso in cui, invece, logicamente, Leao partisse per un'offerta superiore a quella cifra, i rossoneri iscriverebbero una plusvalenza in bilancio.

Ma quanto costa, in totale, Leao nel bilancio del Milan? Per la stagione in corso, ancora € 3.869.401,3. Cifra data dai sei mesi residui della quota di ammortamento annuale del cartellino in bilancio (€ 2.954.401,3) più i sei mesi residui dello stipendio lordo annuale (€915.000).

Vendendo, quindi, Leao a gennaio, ipoteticamente per una cifra pari al valore del suo cartellino, il Milan risparmierebbe, nel bilancio 2023, esattamente € 3.869.401,3 e incasserebbe € 8.863.203,9. Per un guadagno complessivo sul giocatore di € 12.732.605,2. Cifra che aumenterebbe a dismisura nel caso in cui il Diavolo realizzasse, invece, una plusvalenza - come molto probabile - sul valore del cartellino.

In fin dei conti non va dimenticato come Leao, nel suo contratto con il Diavolo, abbia una clausola rescissoria di 150 milioni di euro e come sulle sue tracce ci siano Manchester United, Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Barcellona e PSG. Insomma, il guadagno da record, in ogni caso, per il Diavolo sarebbe assicurato. Anche se la volontà, chiara, del club di Via Aldo Rossi è quella di arrivare ad un accordo per il rinnovo.