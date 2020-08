Calciomercato Milan – Cessione Laxalt: ecco quanto si vuole incassare

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Diego Laxalt, classe 1993, esterno mancino uruguaiano, era rientrato in rossonero nello scorso mese di gennaio, in tutta fretta, dal prestito al Torino (dove stava giocando poco), poiché era saltata la trattativa del club rossonero per l’acquisizione di Antonee Robinson dal Wigan.

L’ex Genoa, però, sembra destinato, secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com’, a ripartire subito verso un’altra destinazione. Laxalt piace, come noto, alla Lokomotiv Mosca, con la quale il Milan ha in piedi un discorso per uno scambio, eventuale, con Aleksej Miranchuk. Ad ogni modo, il Diavolo vorrebbe incassare una cospicua cifra dalla cessione del numero 93.

Laxalt, nel bilancio del Milan, è iscritto per poco più di 10 milioni di euro ed è questa, infatti, la somma richiesta dal club di Via Aldo Rossi per privarsi del giocatore sudamericano, onde evitare pericolose minusvalenze. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>

