Calciomercato Milan – Cessione Duarte? Cifre ed impatto a bilancio

CALCIOMERCATO MILAN – Arrivato dal Flamengo per una cifra superiore ai 10 milioni, il difensore brasiliano Léo Duarte non è riuscito in questa stagione a giustificare l’investimento fatto dal Diavolo. Gli infortuni e il poco spazio a disposizione hanno complicato oltremodo il suo adattamento alla Serie A, sollevando dubbi sul reale valore del calciatore e sulle sue reali potenzialità in orbita Milan.

È lecito dunque che la società possa anche pensare ad un addio, rispetto al quale però si rivela decisivo l’aspetto economico. Al 30 giugno 2020 Duarte avrà un valore netto a bilancio di € 8.800.000, cifra al di sotto della quale si registrerebbe una minusvalenza. Per pensare ad una partenza del brasiliano, dunque, serve qualcuno in grado di offrire almeno 9 milioni: un’ipotesi da scartare, almeno per il momento.

L’addio del centrale difensivo sgraverebbe inoltre le casse del Milan di un costo pari a € 5.240.000. Questa è infatti la somma della quota di ammortamento annuo (€ 2.200.000) e dello stipendio lordo annuo (€ 3.040.000). Basteranno queste valutazioni per convincere il Milan a privarsene o il club rossonero deciderà di dargli un’altra chance? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>