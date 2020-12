Calciomercato Milan – Cessione Conti? Cifre ed impatto a bilancio | News

Calciomercato Milan: ecco cosa succede se parte Conti

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nel Milan profondamente ritrovato del post-lockdown, rianimato nella testa e nelle gambe, c’è un calciatore che ha continuato a fare fatica.

È il caso di Andrea Conti, che da giugno in poi ha trovato pochissimo spazio, fino ad essere del tutto accantonato nella stagione 2020-2021. Il terzino ex Atalanta è ormai diventato la terza alternativa nelle gerarchie di Stefano Pioli. Ragion per cui una sua cessione – a 18 mesi dalla scadenza del suo contratto con il Milan – pare l’opzione più probabile.

Complice l’abbassamento del suo valore netto a bilancio, che al 30 dicembre 2020 si assesterà sui 7,2 milioni di euro, l’ipotesi cessione potrebbe essere più calda rispetto alla scorsa estate. Onde evitare una minusvalenza, il Milan potrebbe accettare un prestito con diritto/obbligo di riscatto a 4-5 milioni di euro per un’operazione che accontenterebbe tutte le parti in causa.

Da un addio a gennaio, a titolo definitivo o meno, il Milan risparmierebbe infatti un totale di 4,17 milioni di euro, dato dalla somma della quota di ammortamento annuo (2,42) e dallo stipendio lordo restante (1,75). Il club rossonero si guarda intorno. Stavolta trovare un acquirente potrebbe essere molto più semplice. TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI SUL CALCIOMERCATO MILAN >>>