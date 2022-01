Calciomercato Milan – Centrocampo, spunta l’ipotesi Amrabat: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sofyan Amrabat, ai margini del progetto tecnico della Fiorentina, potrebbe finire in rossonero

Il Milan , in questo calciomercato invernale, potrebbe prendere in prestito dalla Fiorentina il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat . Lo ha riferito il quotidiano 'La Nazione' oggi in edicola.

A Firenze, però, Amrabat non si è mai ambientato e, dunque, ora potrebbe andare via. Attualmente impegnato in Coppa d'Africa con il Marocco, il giocatore ha collezionato in stagione 12 presenze in viola tra Serie A e Coppa Italia.