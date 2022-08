Calciomercato Milan – Centrocampo, lo scouting ha promosso Tameze

Adrien Tameze è un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. Gioca nell'Hellas Verona, ha indossato anche la maglia dell'Atalanta

Il Milan cerca un centrocampista in questa sessione estiva di calciomercato e Adrien Tameze, classe 1994, francese naturalizzato camerunense potrebbe rappresentare l'aggiunta ideale nell'organico della squadra Campione d'Italia. Lo scouting del club di Via Aldo Rossi, infatti, ha dato parere favorevole sul profilo, secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.