Calciomercato Milan – Centrocampo, piace molto Kamara: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Boubacar Kamara sarebbe ideale per il gioco di Stefano Pioli. Ecco la richiesta dell'OM per lui

Daniele Triolo

Il Milan, che in questa sessione di calciomercato acquisterà un centrocampista, sta pensando a Boubacar Kamara. Classe 1999, nato difensore centrale e poi spostato in mediana da André Villas-Boas, il giocatore è di proprietà dell'Olympique Marsiglia. Il Milan lo considera ideale per il gioco di Stefano Pioli: la valida alternativa a Franck Kessié ed Ismaël Bennacer per affrontare la stagione del ritorno del Diavolo in Champions League con i due titolari che saranno chiamati a disputare la Coppa d'Africa.

Kamara, nelle idee del Milan, è tra i giocatori che possono migliorare tatticamente e qualitativamente la rosa. Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, la trattativa per strappare il calciatore francese all'OM non sarà però facile. Già, perché nonostante il contratto di Kamara con il club della Costa Azzurra scadrà soltanto il 30 giugno 2022, la società transalpina chiede oltre 20 milioni di euro per la sua cessione.

Il Milan, in questi anni, sta dimostrando di guardare molto alla Ligue 1 francese. In questo campionato, infatti, i rossoneri riescono spesso a pescare giocatori giovani e forti. Basti guardare, ad esempio, Pierre Kalulu, prelevato a parametro zero dall'Olympique Lione senza che avesse giocato neanche un minuto in prima squadra. Ma, più in generale, è un Diavolo alla francese quello firmato da Frederic Massara, direttore sportivo, e Geoffrey Moncada, responsabile dell'area scout.

Kalulu non è l'unico francese al Milan. C'è anche Theo Hernández, potrebbe arrivare Olivier Giroud dal Chelsea, è già stato preso Mike Maignan, il sostituto di Gigio Donnarumma, dal Lille. Kamara sarà il prossimo? Ai posteri l'ardua sentenza.