Calciomercato Milan – Centrocampo, occhi e milioni solo su Onana

Jean Onana è l'obiettivo principale del Milan per il calciomercato estivo. Si tratta con il Bordeaux per l'approdo del camerunense

Daniele Triolo

Sarà Jean Onana il prossimo colpo di calciomercato del Milan? Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. È lui l'obiettivo per il centrocampo rossonero che Paolo Maldini e Frederic Massara si sono tenuti per gli ultimi giorni, lavorandoci su senza sosta.

Calciomercato Milan: in mediana arriverà Onana?

Balla ancora una differenza, però, tra Milan e Bordeaux, club proprietario del cartellino del centrocampista camerunense classe 2000. La base di 5 milioni di euro, di base fissa, per l'acquisto di Onana a titolo definitivo non sembra essere in discussione. A spostare, invece, l'esito della trattativa sono i bonus e la percentuale sulla futura rivendita da riconoscere ai 'Girondins'.

L'agente di Onana, nelle ultime ore, non ha voluto sbilanciarsi. Ha ribadito, però, come l'intenzione sia quella di chiudere. Tutto induce, pertanto, all'ottimismo. Manca, però, un piccolo sforzo da parte del Milan per prendere Onana in questo calciomercato estivo. L'alternativa resta Aster Vranckx, belga classe 2002 del Wolfsburg. Difesa e mediana, il Milan accelera: le ultime news di mercato >>>