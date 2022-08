Calciomercato Milan – Centrocampo, il ‘piano B’ è Onana del Bordeaux

Jean Onana del Bordeaux è un obiettivo di calciomercato del Milan per la mediana. Viene in seconda battuta dopo Raphael Onyedika. Le news

Daniele Triolo

Il Milan cerca un centrocampista in questa sessione estiva di calciomercato e il nome di Jean Onana, classe 2000, camerunense in forza al Bordeaux è sempre presente nei pensieri dei dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Calciomercato Milan: Onana sempre sul taccuino del Diavolo

Onana, che nei 'Girondins' ha giocato con Yacine Adli, rappresenta, però, soltanto un 'piano B' per il Diavolo. Il Milan, infatti, ha in Raphael Onyedika, nigeriano classe 2001 del Midtjylland, la sua priorità di mercato in entrata per quanto concerne i rinforzi in mediana.

Nel caso in cui, invece, il Milan virasse su Onana, ha spiegato la 'rosea', non dovrebbero esserci problemi per la felice conclusione dell'operazione. Domanda e offerta per il giocatore potrebbero toccarsi in tempi relativamente brevi.