Calciomercato Milan – Centrocampo: Meite non resterà. Pobega forse sì

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Soualiho Meite tornerà al Torino per fine prestito. Rientrerà invece Tommaso Pobega dallo Spezia

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermato sulle probabili mosse dei rossoneri a centrocampo. Con Franck Kessié e Ismaël Bennacer che salteranno un mese, tra gennaio e febbraio 2022, per via della Coppa d'Africa, un altro innesto in mediana è doveroso per il Diavolo.

Resteranno in rossonero Sandro Tonali, che sarà riscattato dal Brescia, e Rade Krunic, come alternativa. Servirà, dunque, un centrocampista di livello al fianco di questi quattro. Soualiho Meite, che era giunto in prestito con diritto di riscatto dal Torino, non sarà infatti trattenuto a Milano e farà dunque ritorno in granata.

Potrebbe tornare, invece, in rossonero per restare Tommaso Pobega, autore di una bella stagione in prestito in Serie A nella fila dello Spezia. Il suo nome potrebbe tornare utile anche in chiave della compilazione delle liste UEFA per la Champions League, essendo un calciatore cresciuto nel vivaio del Milan.