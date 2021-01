Calciomercato Milan – Centrocampo: le migliori 5 promesse del 2021

Calciomercato Milan: i talenti a centrocampo

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan, nel corso del mercato di gennaio, valuterà se acquistare o meno un centrocampista. Gli acciacchi fisici di Bennacer, uniti ai problemi di Rade Krunic in mediana (Pioli l’ha utilizzato soprattutto tra i tre trequartisti), rendono probabilmente necessario l’acquisto di un calciatore in quella zona di campo. Come tutti sanno, il Milan di Elliott va soprattutto alla ricerca di grandi talenti in grado di accrescere il valore patrimoniale della società. Ecco i più interessanti da scoprire nelle prossime schede.

