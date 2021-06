Calciomercato Milan – Centrocampo: il Marsiglia fa muro per Kamara

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Boubacar Kamara, classe 1999, piace molto ai rossoneri quale rinforzo in mezzo al campo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, vuole acquistare un centrocampista. Boubacar Kamara è uno dei tanti calciatori che sta seguendo. Il giocatore, classe 1999, andrà in scadenza di contratto con l'Olympique Marsiglia il 30 giugno 2022 e, pertanto, è appetibile per il Diavolo.