Calciomercato Milan – Centrocampo, contatti con l’entourage di Lokonga

Secondo 'TMW', infatti, il Milan è in contatto con l'entourage di Sambi Lokonga, centrocampista classe 2001 attualmente in forza all'Arsenal. L'intenzione dei rossoneri sarebbe quella di acquistarlo subito e chiudere una volta per tutte la pratica centrocampista. Inoltre il belga potrebbe spingere alla cessione in quanto non sta trovando grande spazio nei 'Gunners'. Milan, nome nuovo per il centrocampo: arriva per sostituire Bakayoko?