Calciomercato Milan – Centrocampo, complicato arrivare a Berge: il punto

Sander Berge di nuovo nel mirino del Milan in questo calciomercato estivo. Ma lo Sheffield United non intende fare sconti per il norvegese

Daniele Triolo

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista in questa fase finale del calciomercato. Arrivare, però, a Sander Berge potrebbe essere più complicato rispetto alle prime due piste del Diavolo per rinforzare la mediana, vale a dire Raphael Onyedika (Midtjylland) e Jean Onana (Bordeaux).

Calciomercato Milan, piace Berge ma il suo cartellino costa ...

Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il centrocampista norvegese, classe 1998, ha appena iniziato la sua seconda stagione in Championship (l'equivalente della nostra Serie B), in Inghilterra, con la maglia dello Sheffield United dopo la retrocessione dalla Premier League avvenuta nel maggio 2021.

E le 'Blades', che nel gennaio 2020 lo strapparono ai belgi del Genk versando nelle loro casse ben 21 milioni di euro, non sembrano intenzionate a fare sconti al Diavolo per poderoso mediano scandinavo.