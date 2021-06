Calciomercato Milan – Centrocampo, c’è anche l’opzione van de Beek

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Donny van de Beek, ex Ajax oggi al Manchester United, potrebbe arrivare soltanto in prestito

Il Milan, che in questa sessione di calciomercato acquisterà un centrocampista, avrebbe anche Donny van de Beek tra i suoi obiettivi. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. L'olandese, che il Manchester United ha preso nell'estate 2020 dall'Ajax per circa 40 milioni di euro, non è una prima scelta per Ole Gunnar Solskjaer.