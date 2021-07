Calciomercato Milan – Centrocampo, arriverà uno tra Bakayoko e Kamara

Tiémoué Bakayoko o Boubacar Kamara: uno dei due sarà il colpo di calciomercato del Milan per il centrocampo di Stefano Pioli

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, acquisterà un nuovo centrocampista. L'intenzione del club di Via Aldo Rossi, infatti, è di prendere un quarto giocatore da affiancare a Franck Kessié, Ismaël Bennacer e Sandro Tonali (con Tommaso Pobega che potrebbe restare come quinto).