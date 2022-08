Calciomercato Milan – Centrocampo: il Diavolo potrebbe restare così

'SportMediaset' ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato del Milan , specie per quanto concerne possibili operazioni in entrata a metà campo una volta che sono sfumati, nell'arco di 48 ore, Carney Chukwuemeka , già ufficiale al Chelsea e Renato Sanches , in procinto di legarsi al PSG .

Ore di riflessione, queste, in 'Casa Milan', dove il nome più caldo, al momento, sembra essere quello di Pape Matar Sarr, classe 2002, centrocampista senegalese in uscita dal Tottenham. Il Diavolo, però, secondo 'SportMediaset', non ha poi tutta questa necessità di chiudere per l'arrivo di un nuovo centrocampista adesso.