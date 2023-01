Calciomercato Milan – Ceccarini: “Zaniolo vuole i rossoneri, ma…”

Calciomercato Milan, Zaniolo vuole i rossoneri

La questione Zaniolo-Roma, si legge, sarebbe sempre più complicata. Alla chiusura del mercato mancano solo tre giorni e il futuro dell'attaccante giallorosso sarebbe ancora da decifrare. Il no al Bournemouth avrebbe creato una situazione di tensione tra le parti e pensare quale potrà essere la soluzione finale è un'impresa. Zaniolo vorrebbe andare al Milan ma la proprietà rossonera sarebbe stata molto chiara con i suoi dirigenti: via libera nel caso solo ad affari in prestito con diritto di riscatto o al massimo con obbligo condizionato E su questo fronte al momento non ci sarebbero margini di manovra visto che la Roma intenderebbe accettare solo offerte a titolo definitivo. Segui qui la diretta testuale di Milan-Sassuolo