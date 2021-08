Calciomercato Milan – C’è poco tempo per chiudere l’affare Jesus Corona

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan ha messo gli occhi su Jesus Corona ma c'è poco tempo per chiudere la trattativa

Una trattativa non semplice quella tra il Milan e il Porto per tentare l'acquisto di Jesus Corona. Secondo il quotidiano sportivo 'Tuttosport', i portoghesi chiedono 18 milioni di euro per il messicano in quanto dovranno girare il 40% della rivendita al Twente, il precedente club del calciatore. Proprio in tal senso, l'affare difficilmente andrà in porto perché le cifre sono importanti e il tempo stringe sempre di più. Dunque sarebbe questo il motivo per il quale il Milan preferirebbe acquistare Romain Faivre dal Brest e non più Jesus Corona. Intanto Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Cagliari.