Calciomercato Milan – C’è la fila per Raspadori: rossoneri interessati

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Giacomo Raspadori piace al Diavolo. Potrebbe essere l'attaccante giovane da inserire nell'organico

Giacomo Raspadori , attaccante del Sassuolo , diventa un obiettivo di calciomercato del Milan del prossimo futuro. Lo ha sottolineato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il Diavolo, infatti, non si fermerà all'arrivo di Olivier Giroud . Vuole acquistare anche un giovane attaccante per completare il reparto avanzato della squadra di Stefano Pioli .

Raspadori, per il quale le azioni del Milan sul calciomercato starebbero prendendo quota, sarebbe un giocatore dai requisiti giusti. Può vantare, ha evidenziato la 'rosea', anche quel formidabile biglietto da visita costituito dalla doppietta segnata al Milan a 'San Siro'. Quella costata ai rossoneri una sconfitta interna contro i neroverdi (1-2) che aveva messo a rischio la qualificazione in Champions League .

Attenzione, però, perché il ragazzo, convocato da Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, per gli imminenti Campionati Europei, è nel mirino anche dell'Inter. I nerazzurri pensano a Raspadori come potenziale sostituto di Lautaro Martínez. Sempre nel caso in cui il 'Toro' argentino fosse ceduto al miglior offerente per esigenze di bilancio.