Calciomercato Milan – Salta il trasferimento di Castillejo al Valencia | News

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, Samu Castillejo non lascerà il Milan in questa sessione di mercato

Samu Castillejo non lascerà il Milan in questa sessione di mercato. L'esterno spagnolo sembrava poter vestire la maglia del Valencia, ma dalla Spagna fanno sapere che il trasferimento non si concretizzerà. Secondo quanto riferisce 'Tribuna Deportiva', il club spagnolo ha trovato l'accordo con il Tottenham per il prestito di Bryan Gil. Da definire gli ultimi dettagli, ma Castillejo è certo di non trasferirsi nel club del Mestalla. Milan, bivio Ibrahimovic e movimenti in attacco sul mercato.