Calciomercato Milan – Castillejo in uscita: su di lui c’è il Valencia | News

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Samu Castillejo potrebbe lasciare il Milan in estate: su di lui c'è il Valencia

Non è un mistero che Samu Castillejo possa trasferirsi altrove al termine di questa stagione. L'esterno spagnolo, in realtà, è stato vicino a dire addio al Milan anche nelle ultime due sessioni di mercato, salvo poi restare senza praticamente giocare mai. Sono solamente cinque le presenze in questa stagione per l'ex Villarreal, il quale non rientra più nei piani tattici di Stefano Pioli.