Calciomercato Milan – Castillejo nel mirino della Sampdoria

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: Samu Castillejo potrebbe andare alla Sampdoria. E' una richiesta di Giampaolo

Si muove qualcosa per quanto concerne il calciomercato del Milan. Samu Castillejo, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe giocare nella Sampdoria. Lo spagnolo sarebbe un nome apprezzato da Marco Giampaolo, nuovo tecnico del club ligure. Castillejo, che ha trovato pochissimo in spazio in questa stagione, potrebbe decidere di accettare la destinazione e rimettersi così in gioco. Sono da escludere invece i nomi di Borini, Grifo e Carrascal. Milan, un centrocampista 'last minute'? Le ultime news di calciomercato >>>