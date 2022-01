Calciomercato Milan – Via Castillejo? Schira: “Ecco dove può andare”

Samu Castillejo potrebbe lasciare il Milan in questa sessione invernale di calciomercato. Due i club maggiormente interessati all'andaluso

Daniele Triolo

Samu Castillejo può lasciare il Milan già in questa sessione invernale di calciomercato. Il calciatore andaluso, classe 1995, non è quasi mai stato utilizzato, in questa stagione, dal tecnico rossonero Stefano Pioli (appena 122' di gioco in 5 presenze di Serie A). E ieri, in occasione di Milan-Juventus, è rimasto fuori dai convocati per scelta tecnica.

Castillejo, dunque, il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno 2023 e che a bilancio, oggi, vale poco più di 5,5 milioni di euro, può andare via per giocare con maggior continuità. Ma dove potrebbe andare l'ex esterno offensivo di Villarreal e Málaga? Il collega Nicolò Schira fa i nomi di due squadre, in particolare.

Secondo il giornalista notoriamente esperto di calciomercato Castillejo può abbandonare il Milan per approdare alla Sampdoria, dove ritroverebbe il suo ex allenatore in rossonero, Marco Giampaolo, che lo stima molto. Resterebbe, così, nel campionato italiano. L'alternativa sarebbe un ritorno in patria, per indossare la maglia dell'Espanyol, club di Barcellona. Milan, un top player azzurro a zero in estate? Le ultime news di mercato >>>

