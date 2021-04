Calciomercato Milan – Castillejo può partire: i rossoneri fissano il prezzo

Le ultime notizie sul Milan. Castillejo può dire addio al Milan al termine della stagione: ecco la richiesta dei rossoneri per la sua cessione

Stando a quanto riportato da 'Calciomercato.com', Samu Castillejo potrebbe dire addio al Milan al termine di questa stagione. La società rossonera non sembra essere intenzionata a voler tenere in squadra l'esterno spagnolo e ha fissato il prezzo per una sua eventuale cessione. Maldini e Massara, infatti, chiedono almeno dieci milioni di euro per il cartellino dell'ex giocatore del Villareal. Su di lui ci sarebbero alcuni club spagnoli quali Siviglia e Valencia. Al Milan farebbe tanto comodo incassare del denaro dalla sua cessione per tentare l'affondo su uno tra Orsolini del Bologna e Ikoné del Lille. Intanto Ibra rinnova con il Milan: ecco le cifre e i dettagli del nuovo contratto.