Calciomercato Milan – Castillejo, proposte dal Genoa e dalla Liga

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Samu Castillejo, sotto contratto fino al 30 giugno 2023, potrebbe partire a gennaio. Lui riflette

Il Milan , nel calciomercato di gennaio, potrebbe rinunciare a Samu Castillejo . Nonostante, infatti, l'esterno spagnolo sia sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2023 , potrebbe abbandonare i rossoneri già nel corso della sessione invernale di trattative.

Il Genoa è una delle squadre interessate alle prestazioni di Castillejo. I rossoblu di Andriy Shevchenko, che navigano in brutte acque in campionato, secondo 'La Gazzetta dello Sport' vogliono rinforzarsi, in attacco, proprio con l'ex Málaga e Villarreal. Lo spagnolo, ad ogni modo, ha ricevuto anche alcune proposte dalla Liga spagnola.