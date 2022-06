Mercato Milan – Castillejo in uscita: piace al Valencia di Gattuso

Gennaro Gattuso , ex centrocampista e allenatore del Milan , ha puntato Samu Castillejo e vorrebbe portarlo con lui al Valencia , nella Liga. Lo spagnolo è stato già allenato dal tecnico calabrese ai tempi del Diavolo. Per l’ex Villareal ci sono già stati dei contatti con i 'Murcielagos', perché l’esterno vorrebbe da tempo tornare a giocare in Liga, e stavolta potrebbe essere davvero l’occasione giusta.

Al Valencia piace anche un altro calciatore che al Milan ha passato l'ultima stagione e che non verrà confermato. Si tratta di Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista era arrivato lo scorso anno per un prestito biennale e pertanto avrebbe un’altra stagione da disputare con la squadra di Pioli. L'idea del Milan, però, è quella di trovare una soluzione per interrompere anzitempo il prestito. Ecco che il Valencia entrerebbe in gioco e potrebbe garantire al giocatore lo spazio che non avrebbe in rossonero. A riferirlo è 'calciomercato.com'.