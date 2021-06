Calciomercato Milan – Castillejo piace al Betis: in rossonero Adli?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Samu Castillejo potrebbe far ritorno nella Liga. E Amine Adli prenderne il posto nel Diavolo

Il Milan , in questa sessione estiva di calciomercato , vorrebbe cedere Samuel 'Samu' Castillejo al miglior offerente. Nel caso, dunque, in cui arrivasse una buona proposta, il Diavolo si priverebbe volentieri del suo numero 7, che era arrivato a Milano nell'estate 2018 proveniente dal Villarreal .

Secondo quanto riferito dal quotidiano 'Tuttosport' in edicola questa mattina, Castillejo piace molto al Betis e, pertanto, potrebbe far ritorno nella Liga spagnola. Così fosse, il Milan potrebbe quindi puntare con maggior decisione sul suo sostituto in rosa: Amine Adli, classe 2000, esterno offensivo francese del Tolosa. Intanto il Milan pensa a un nuovo colpo dal Real Madrid.