Calciomercato Milan – Castillejo ha richieste in Spagna: la situazione

Samu Castillejo potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato: il giocatore ha richieste in Spagna, ma nessuno si fa avanti seriamente

Riccardo Varotto

L'avventura al Milan di Samu Castillejo potrebbe concludersi presto: lo spagnolo potrebbe partire in questa sessione di calciomercato. Il giocatore non rientra nel progetto tecnico di Stefano Pioli e l'arrivo di Alessandro Florenzi chiuderebbe ulteriormente gli spazi per lui. Ecco allora che la dirigenza è in cerca di una sistemazione per il numero 7, il quale ha richieste specialmente in Spagna.

Nelle scorse settimane, si è parlato con insistenza di un approdo di Castillejo al Getafe, ma poi le voci si sono affievolite. Anche il Betis Siviglia si è informato sul giocatore, così come l'Espanyol, ma per ora non ci sono trattative in fase avanzata per la cessione. Il Milan chiede circa 8 milioni di euro per il cartellino dell'esterno, ma attualmente questa cifra non viene proposta da nessun club.

Castillejo ha dato la sua disponibilità al trasferimento perché vorrebbe giocare con maggior continuità, cosa che al Diavolo non accadrebbe. In questi ultimi giorni di mercato, sia il Milan che il giocatore sperano che qualcosa possa muoversi. Adli, Bakayoko e non solo: ecco le top news di oggi del mercato del Milan.