Calciomercato Milan – Castillejo, diversi i club spagnoli interessati

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Samu Castillejo potrebbe essere ceduto. Contatti con alcune società spagnole

Il Corriere dello Sport, fa il punto sul calciomercato del Milan. Dopo la cessione di Andrea Conti, andato alla Sampdoria, si cerca di sistemare Samu Castilejo. Nelle ultime si sarebbero registrati dei contatti con le società spagnole, in particolare l'Espanyol, ma non c'è l'accordo sull'ingaggio. Castillejo ha un contratto fino al 30 giugno 2023. Milan, quanti parametri zero interessanti: ecco chi può piacere al Diavolo >>>