Calciomercato Milan – Castillejo, cessione solo a titolo definitivo | News

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di 'Tuttosport', il Milan cederà con ogni probabilità Andrea Conti. Il terzino dovrebbe essere l'unico calciatore in uscita a gennaio, salvo offerte per Samu Castillejo. I rossoneri, come riporta il quotidiano sportivo, cederanno l'esterno spagnolo solamente dinanzi ad un'offerta in linea con le proprie richieste. Dunque nessuna cessione in prestito, ma solo cash e un addio definitivo. Intanto il Milan pensa a un giocatore che sta per rompere con un Barcellona.