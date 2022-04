Calciomercato Milan – Castillejo verso il Betis: le cifre dell’affare

Il futuro di Samu Castilejo è ormai segnato: l'esterno del Milan lascerà Milano nella prossima sessione di calciomercato, direzione Spagna

Sull'esterno destro, rivelatosi comunque utile in stagione nella vittoria per 3-2 contro l'Hellas Verona, secondo quanto riportato da fichajes.net, ci sarebbe il Betis Siviglia .

Gli spagnoli sono pronti ad offrire 5 milioni di euro per un giocatore con tanta voglia di riscatto addosso. Il Milan non si dovrebbe opporre con troppa forza, forse i rossoneri cercheranno solo di guadagnarci qualcosina in più. Milan, colpo in casa Atlético Madrid? Le ultime news di mercato >>>