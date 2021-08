Calciomercato Milan – Castillejo andrà via? Ecco l’offerta del Getafe

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Samu Castillejo, esterno offensivo spagnolo, può trasferirsi nuovamente nella Liga. Il punto

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , può vendere Samu Castillejo al Getafe . L'esterno offensivo spagnolo, che avrebbe già un accordo con il Getafe, potrebbe dunque tornare nella Liga dopo tre stagioni in rossonero e riprendere il discorso interrotto, nel 2018 , quando già aveva indossato le maglie di Málaga e Villarreal .

Secondo quanto riferito da 'SportMediaset', il Getafe avrebbe presentato al Milan una proposta di 8 milioni di euro per rilevare Castillejo. Il club di Via Aldo Rossi, però, avrebbe giudicato bassa l'offerta della squadra dell'area metropolitana di Madrid. Il Diavolo, per privarsi di Castillejo, vorrebbe infatti almeno 10 milioni di euro. Milan, conti migliorati rispetto all'ultimo anno. Cifre e dettagli >>>