Calciomercato Milan – Castillejo al Cska: c’è tempo fino a 7 settembre

Le ultime sul calciomercato del Milan: l'esterno offensivo Samu Castillejo potrebbe andare in Russia. C'è tempo fino al 7 settembre

L'ultima operazione di calciomercato del Milan di questa sessione potrebbe essere il trasferimento di Castillejo. L'esterno offensivo, infatti, potrebbe finire al CSKA Mosca. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il mercato russo chiude il 7 settembre, dunque c'è ancora tempo per portare avanti questa trattativa tra il Milan e i russi. Ricordiamo che Castillejo non è stato inserito nella lista Uefa per la Champions League, così come Pellegri e Conti. Intanto il rinnovo di Franck Kessie è in salita.